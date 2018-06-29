ДНР: Киев ведет переговоры с частными военными компаниями
29 июня 2018, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины ведут переговоры с частными военными американскими и польскими компаниями о привлечении более тысячи иностранных наемников к силовому возвращению Донбасса под контроль Киева.
Об этом заявил официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов. За предоставление услуг иностранные ЧВК выставили правительству Украины счет порядка $500 млн.
Киев строит планы после урегулирования вопроса о введении миротворцев в Донбасс провести спецоперацию с привлечением иностранных ЧВК. Они должны будут прорвать оборону на горловском или дебальцевском направлении, передает РИА Новости.
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