Власти Украины ведут переговоры с частными военными американскими и польскими компаниями о привлечении более тысячи иностранных наемников к силовому возвращению Донбасса под контроль Киева. Инструкторы НАТО готовят украинских силовиков к наступлению на Донбасс

Об этом заявил официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов. За предоставление услуг иностранные ЧВК выставили правительству Украины счет порядка $500 млн.

Киев строит планы после урегулирования вопроса о введении миротворцев в Донбасс провести спецоперацию с привлечением иностранных ЧВК. Они должны будут прорвать оборону на горловском или дебальцевском направлении, передает РИА Новости.