В ДНР сообщили о попытке украинских силовиков атаковать МЧС России
29 июня 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские силовики осуществили неудачную попытку атаковать конвой МЧС России, доставивший гуманитарную помощь населению Донбасса. Такое заявление сделали представители ДНР.
Как передает агентство «Новороссия», накануне произошел подрыв стелы, расположенной на въезде в контролируемый властями самопровозглашенного государства город Иловайск. Согласно сведениям источника издания в силовых структурах республики, к случившемуся причастна украинская сторона. По предварительной информации, взрыв должен был произойти во время прохождения через данный участок автомобилей российского МЧС. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее в пятницу сообщалось, что подразделения, задействованные в силовой операции Киева в Донбассе, попали в огневую ловушку ополченцев ДНР под Горловкой. Атаковавшие позиции защитников республики военные понесли потери и были вынуждены отступить.
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