В ДНР сообщили о попытке украинских силовиков атаковать МЧС России

Украинские силовики осуществили неудачную попытку атаковать конвой МЧС России, доставивший гуманитарную помощь населению Донбасса. Такое заявление сделали представители ДНР.

Как передает агентство «Новороссия», накануне произошел подрыв стелы, расположенной на въезде в контролируемый властями самопровозглашенного государства город Иловайск. Согласно сведениям источника издания в силовых структурах республики, к случившемуся причастна украинская сторона. По предварительной информации, взрыв должен был произойти во время прохождения через данный участок автомобилей российского МЧС. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в пятницу сообщалось, что подразделения, задействованные в силовой операции Киева в Донбассе, попали в огневую ловушку ополченцев ДНР под Горловкой. Атаковавшие позиции защитников республики военные понесли потери и были вынуждены отступить.