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Депутат Верховной Рады предложил, как вынудить Россию уважать Украину

28 июня 2018, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Верховной Рады предложил, как вынудить Россию уважать Украину
фото: pixabay.com

Депутат Верховной Рады Виктор Бондарь рассказал свои идеи, что необходимо сделать в стране, чтобы вынудить Россию уважать Украину. По словам Бондаря, самое главное - поднять экономику, сделать сильной экономику, а не воевать. 

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В Киеве нашли способ отсечь Крым от «русского мира»

 

"Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться", - пояснил нардеп. Бондарь считает, что нужно запустить экономику и за три-четыре года получить кардинальные сдвиги, - сообщает svpressa.ru.

"Действительно, если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути", - отметил он. Бондарь рассказал, как поднять экономику на Украине: "Заведите сюда два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет". По его словам, Украина сейчас воюет-воюем, а все безрезультатно.

В Киеве нашли способ отсечь Крым от «русского мира», о нем  сообщил внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза.

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