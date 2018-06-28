Депутат Верховной Рады предложил, как вынудить Россию уважать Украину

Депутат Верховной Рады Виктор Бондарь рассказал свои идеи, что необходимо сделать в стране, чтобы вынудить Россию уважать Украину. По словам Бондаря, самое главное - поднять экономику, сделать сильной экономику, а не воевать. В Киеве нашли способ отсечь Крым от «русского мира»

"Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться", - пояснил нардеп. Бондарь считает, что нужно запустить экономику и за три-четыре года получить кардинальные сдвиги, - сообщает svpressa.ru.

"Действительно, если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути", - отметил он. Бондарь рассказал, как поднять экономику на Украине: "Заведите сюда два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет". По его словам, Украина сейчас воюет-воюем, а все безрезультатно.

В Киеве нашли способ отсечь Крым от «русского мира», о нем сообщил внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза.