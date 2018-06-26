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Госдеп США пригрозил Турции санкциями из-за приобретения С-400

26 июня 2018, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

Госдеп США пригрозил Турции санкциями из-за приобретения С-400
фото: pixabay.com

Государственный департамент США пригрозил Турции санкциями из-за приобретения российских систем ПВО С-400. Комментируя поставки С-400 Турции, помощник госсекретаря Уэс Митчелл заявил, что в ходе консультаций с представителями правительства Турции власти США неоднократно указывали, что приобретение российских систем ПВО грозит санкциями в отношении Анкары.

Как пояснил представитель Госдепа, санкции будут введены санкции в соответствии с законом «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). Митчелл отметил, что С-400 повлияют и на дальнейшее военно-техническое сотрудничество двух стран, в том числе по вопросу об американских военных самолетах F-35.

Помощник госсекретаря отметил, что у Турции и США имеется несколько точек соприкосновения, среди которых совместная борьба с «Исламским государством» (ИГ в России запрещена).

Вашингтон предупредил Анкару и последствия приобретения С-400.

 

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