В СЖР предупредили журналистов об опасности репрессий на Украине

Перед выборами на Украине информационное поле уже практически зачищено. Но журналисты российских СМИ представляют основную угрозу для украинских властей и могут быть репрессированы.

Ранее посольство России в Киеве сообщило, что украинские власти отказали во въезде на территорию страны российскому журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер. Они должны были выступать на конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

«Информационное поле на Украине перед выборами уже практически полностью зачищено. Местные СМИ зачищены полностью, и теперь Порошенко и украинские власти зачищают СМИ иностранные. Самое большое препятствие для них – это СМИ российские. Поэтому, конечно, первый удар направлен в эту сторону. Любой из нас , оказавшись на Украине, может быть подвергнут таким же репрессиям», - заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ранее секретарь СЖР Тимур Шафир сообщил о подготовке заявления в международные организации по недопуску Примакова, сообщает РИА Новости.