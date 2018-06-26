Обнародованы данные о бегстве разгромленных ополченцами в районе Мариуполя ВСУ

Вооруженные силы Украины, задействованные в силовой операции в Донбассе, потерпели новое поражение под Мариуполем. Детали боестолкновения раскрыл Даниил Безсонов, спикер армии Донецкой народной республики.

Безсонов рассказал на брифинге, видео с которого выложено на YouTube, что в воскресенье днем ВСУ атаковали позиции защитников самопровозглашенного государства, расположенные в районе Мариуполя. Группу силовиков численностью 10-12 человек бойцы ДНР встретили огнем из стрелкового оружия. Как выразился Безсонов, ополченцы «разогнали» нападавших. Бросив свое оружие и трех получивших ранения сослуживцев, украинские военные убежали в направлении села Водяное.

Накануне в армии ДНР заявили о готовности нанести удары по подразделениям киевских силовиков, которые в настоящее время занимают населенные пункты в «серой зоне» Донбасса.