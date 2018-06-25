Главный военный прокурор Украины: нам в дверь стучит Пиночет

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью The Insider заявил, что на Украине сложилась ситуация, которая может привести к тому, что государство возглавит украинский Аугусто Пиночет.

По мнению Матиоса, украинский Пиночет пока не появился на политическом горизонте, но может возникнуть довольно скоро.

Украинский военный прокурор отметил, что в руках у мирных граждан имеется большое количество огнестрельного оружия, и это может поспособствовать появлению собственного Пиночета, - передаёт RT.

Он напомнил, что в 2014—2015 годах шли тяжёлые бои на Донбассе, и имеются акты о потерях вооружения в боевых условиях. Матиос рассказал, что возвращавшиеся из зоны АТО украинские военные везли оттуда не только посттравматические расстройства, но ещё и какие-то трофеи, вплоть до гранатомётов. Он не исключил, что владеющие оружием люди окажутся силой, которая определит политическое будущее Украины, а тот, кто первым "подвесит к столбу" узнаваемого политика, получит всю власть.