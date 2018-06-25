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Брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна задержали в Ереване
25 июня 2018, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
Службой Национальной безопасности (СНБ) Армении в Ереване был задержан брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саргсян. Его "попросили проехать с нами" недалеко от гостиницы "Ани".
Александр Саргсян был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщил ТАСС пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян. Другие подробности не сообщаются.
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