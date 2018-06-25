Брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна задержали в Ереване

Службой Национальной безопасности (СНБ) Армении в Ереване был задержан брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саргсян. Его "попросили проехать с нами" недалеко от гостиницы "Ани". В Армении задержаны четверо россиян, депутат и криминальный авторитет

Александр Саргсян был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщил ТАСС пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян. Другие подробности не сообщаются.