Эксперт объяснил, почему Эрдоган победил на президентских выборах в Турции

Российский эксперт в понедельник прокомментировал победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции. Политик, как стало известно после обработки 97,7 процентов бюллетеней, набрал большинство голосов.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что победа Эрдогана не вызывала у специалистов никаких сомнений. Кроме того, партия политика также получила поддержку граждан. В беседе с RT эксперт подчеркнул, что большое количество турецких граждан выступают за действующего президента, поскольку он имеет харизму и делает успехи не только во внутренней, но и во внешней политике, продвигая интересы страны.

Долгов, однако, добавил, что в Турции по-прежнему имеется некоторый раскол, поскольку оппозиционеров общество также поддержало.