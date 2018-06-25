В Совфеде отреагировали на заявление об «обнищании» Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, обвинившего власти в обнищании страны. Депутат Верховной рады заявил, что власти Украины довели народ до обнищания

«Оценки Рабиновича совершенно правдивы. Нынешняя власть привела Украину к катастрофическому состоянию. Внутри Украины – плохо скрываемый конфликт. Я бы дополнил Рабиновича: уничтожение потенциала Украины происходило все годы ее независимости», - прокомментировал российский сенатор заявление украинского депутата.

«Они совершенно потребительски относились к тому, что осталось после Советского Союза. Нынешние власти поставили точку в этом процессе. Как будет возрождаться Украина – большой вопрос. У нее нет будущего при плохих отношениях с Россией», - приводит слова сенатора RT.