В Совфеде отреагировали на заявление об «обнищании» Украины
25 июня 2018, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, обвинившего власти в обнищании страны.
«Оценки Рабиновича совершенно правдивы. Нынешняя власть привела Украину к катастрофическому состоянию. Внутри Украины – плохо скрываемый конфликт. Я бы дополнил Рабиновича: уничтожение потенциала Украины происходило все годы ее независимости», - прокомментировал российский сенатор заявление украинского депутата.
«Они совершенно потребительски относились к тому, что осталось после Советского Союза. Нынешние власти поставили точку в этом процессе. Как будет возрождаться Украина – большой вопрос. У нее нет будущего при плохих отношениях с Россией», - приводит слова сенатора RT.
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