Зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая решила прокомментировать слова президента Литвы Дали Грибаускайте, которая ранее заявила о якобы чрезмерно мягком отношении к Российской Федерации на Западе.

Российский политик заявила, что подобные высказывания в интервью немецкому изданию Spiegel являются "черной ложью". Кроме того, Яровая обвинила Грибаускайте в русофобии и посоветовала ей не травить душу литовскому народу, передает "Экономика сегодня".

Вице-спикер Госдумы также назвала подобные слова "фальшивой игрой" и подчеркнула, что позиция Литвы не имеет ничего общего с честной политикой и нормами международного права.