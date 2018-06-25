Яровая прокомментировала слова Грибаускайте о "мягком отношении" к России
25 июня 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая решила прокомментировать слова президента Литвы Дали Грибаускайте, которая ранее заявила о якобы чрезмерно мягком отношении к Российской Федерации на Западе.
Российский политик заявила, что подобные высказывания в интервью немецкому изданию Spiegel являются "черной ложью". Кроме того, Яровая обвинила Грибаускайте в русофобии и посоветовала ей не травить душу литовскому народу, передает "Экономика сегодня".
Вице-спикер Госдумы также назвала подобные слова "фальшивой игрой" и подчеркнула, что позиция Литвы не имеет ничего общего с честной политикой и нормами международного права.
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