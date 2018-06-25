Глава МИД Венгрии: Киев должен оставить в покое венгров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что украинские власти должны оставить в покое проживающих на территории страны венгров и перестать оправдывать нарушение их прав.

Петер Сийярто подчеркнул, что ему непонятно беспокойство властей Украины по поводу якобы «сепаратистских настроений» на территориях проживания этнических венгров. Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и поэтому конфликт с Россией не может являться оправданием для нарушения прав венгров, проживающих на украинской территории.

Министр также выразил надежду, что Киев и Будапешт смогут нормализовать двусторонние отношения, обострившиеся после принятия на Украине закона «Об образовании» осенью прошлого года, сообщает «Свободная пресса».