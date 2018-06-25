Француженка случайно пересекла границу США и села в тюрьму

Туристка из Франции провела две недели в американской тюрьме за то, что во время вечерней пробежки случайно пересекла границу Канады и США. Кроме того, у девушки не оказалось при себе документов.

Инцидент случился в окрестностях города Уайт Рок, недалеко от Ванкувера. Француженка занималась спортом в лесу и сошла с тропинки, чтобы сделать фото, когда к ней подошли американские пограничники.

«Они сказали мне, что я нелегально пересекла границу. Я попыталась объяснить им, что сделала это не специально, потому что вокруг не было никаких знаков того, что рядом находится граница. Я думала, ну и что, что я границу пересекла, может оштрафуют да отпустят, поругают и скажут «возвращайся в Канаду», - рассказала девушка.

Но суровые пограничники оказались непреклонны. Француженке пригрозили запретом на въезд в США на пять лет и сказали, что не могут ее отпустить, потому что она попала на камеры видеонаблюдения. Кроме того, у девушки не оказалось при себе документов, так что ее посадили в машину с решетками и увезли за двести километров – в изолятор в городе Такома.

После того как мать девушки привезла в Такому документы дочери, американской миграционной службе понадобилось еще две недели, чтобы удостовериться в их подлинности, пишет Lenta.ru.