Депутат Верховной рады заявил, что власти Украины довели народ до обнищания

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович накануне заявил, что украинские власти довели народ до обнищания. По словам политика, две трети украинцев в текущем году не планируют отправляться в отпуск.

Рабинович убежден, что так печально ситуация не складывалась даже при коммунизме, когда у людей непременно был месяц отпуска, передает kp.ru.

Кроме того, депутат прокомментировал позицию министра социальной политики Украины насчет того, почему в стране зафиксирован самый низкий уровень зарплат среди всех европейских стран. В ведомстве убеждены, что это произошло из-за того, что около 40 процентов экономики государства работает в тени, а на деле украинцы располагают дополнительными доходами. Рабинович саркастически отметил, что жители страны притворяются и на самом деле живут хорошо, а жалуются лишь для того, чтобы разжалобить правительство Украины.