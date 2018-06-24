В США лидер банды извинился перед матерью зарубленного мачете юноши

Родственники 15-летнего американца, зарубленного от рук членов банды Trinitarios, получили сообщения от убийц. Подросток был зарублен мачете в пригороде Нью-Йорка, Бронксе.

Зверское убийство попало в объектив камеры наружного наблюдения возле продуктового магазина Zesarina. На кадрах видно, как двое мужчин вытаскивают из-за угла дома чернокожего юношу. Он пытается сопротивляться. Подбегает третий бандит, одетый в джинсы и белую футболку, и с мачете в руках. Он наносит несколько ударов по лежащему подростку, потом пытается куда-то тащить. К жертве подбегает четвертый преступник, который начинает тыкать в подростка ножом.

Вся потасовка длится около 13 секунд, потом убийцы разбегаются. Позднее их заметят, как они стремительно уезжают с места преступления на двух машинах.

Убийство успело прогреметь на всю Америку. Личности нападавших уже установлены. Все они члены жестокой доминиканской банды Trinitarios. Их жертвой стал 15-летний Лесандро Гузман-Фелис. Он учился в школе Хартии здоровья и науки доктора Ричарда Искьердо и мечтал стать полицейским.

Поначалу обсуждалась версия возможной причастности погибшего к одной из банд Нью-Йорка. Однако ее опровергли сами члены Trinitarios. Они вышли в социальных сетях на родственников Лесандро, сообщили, что подросток погиб по трагической случайности. Нападавшие перепутали его с другим человеком.

Брат погибшего сообщил журналистам, что его жена получила видеосообщение. Его прислал лидер банды. Он извинился за жестокость и сообщил, что всех нападавших уже выгнали из Trinitarios.