Бабченко жалуется на жизнь после "смерти"
24 июня 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировали на Украине, рассказал в Facebook о том, как сильно изменилась его жизнь. Журналист пожаловался, что он "живет в бункере" и носит штаны, в которых был в морге.
Каждый выход в город — это спецоперация, Бабченко даже не может выйти в магазин, еду ему привозят. Он не имеет ни малейшего представления, что будет дальше: как и где он будет со своей семьей жить, сможет ли его ребенок выйти спокойно на улицу.
Его семью вывезли из России, сейчас они все вместе "сидят в бункере и прячутся от наемных убийц".
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