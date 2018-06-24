Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировали на Украине, рассказал в Facebook о том, как сильно изменилась его жизнь. Журналист пожаловался, что он "живет в бункере" и носит штаны, в которых был в морге. Бабченко пришлось срочно «воскрешать» после вмешательства ФСБ

Каждый выход в город — это спецоперация, Бабченко даже не может выйти в магазин, еду ему привозят. Он не имеет ни малейшего представления, что будет дальше: как и где он будет со своей семьей жить, сможет ли его ребенок выйти спокойно на улицу.

Его семью вывезли из России, сейчас они все вместе "сидят в бункере и прячутся от наемных убийц".