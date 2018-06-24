При нападении на лагерь цыган во Львове есть погибший и пострадавшие

На Украине в результате нападения на лагерь цыган во Львове один человек погиб, четыре человека пострадали. Злоумышленники, скрывая лица масками, напали на лагерь цыган на окраине Львова.

Представители Национальной полиции Украины во Львовской области сообщили о гибели цыгана. Сотрудники правоохранительных органов выезжали в цыганский лагерь. Стражи порядка задержали семь человек, причастных к нападению. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия с цыганами во Львове.

"23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане цыганской национальности... Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы", - говорится в сообщении полиции в Facebook.