Бойко: Выполнение требований МВФ может провести к социальному взрыву на Украине
24 июня 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко считает, что повышение цен на газ для населения по требованию Международного валютного фонда (МВФ) приведет к социальному взрыву в стране. Одним из условий МВФ для предоставления Украине кредитов является повышение цены на газ.
Бойкой в эфире телеканала "Интер" заявил, что только МВФ диктует условия, и даже не пытается вести диалог с киевскими властями. Нардеп отметил, что в истории есть факты, что те страны, которые вопреки своим интересам выполять требования МВФ, сталкивались с социальными протестами населения. Бойко заявил, что украинский народ "уже по уши в долгах из-за бездарной политики нынешней украинской власти. По его мнению, очередной кредит все равно будет разворован".
Украинский депутат призвал власти Украины пересмотреть программу сотрудничества с МВФ. По словам Бойко, необходимо заняться развитием экономики и снизить налоги и тарифы для оживления промышленности.
МВФ еще в 2016 году призывал Киев урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, но из-за того, что данное обещание не было выполнено, Фонд заморозил кредитование в апреле прошлого года.
Ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что визит на Украину миссии МВФ зависит от пересмотра цены на газ и сбалансирования госбюджета.
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