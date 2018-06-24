Бойко: Выполнение требований МВФ может провести к социальному взрыву на Украине

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко считает, что повышение цен на газ для населения по требованию Международного валютного фонда (МВФ) приведет к социальному взрыву в стране. Одним из условий МВФ для предоставления Украине кредитов является повышение цены на газ. Украина начнет вымогать у МВФ выгодные условия по кредитам

Бойкой в эфире телеканала "Интер" заявил, что только МВФ диктует условия, и даже не пытается вести диалог с киевскими властями. Нардеп отметил, что в истории есть факты, что те страны, которые вопреки своим интересам выполять требования МВФ, сталкивались с социальными протестами населения. Бойко заявил, что украинский народ "уже по уши в долгах из-за бездарной политики нынешней украинской власти. По его мнению, очередной кредит все равно будет разворован".

Украинский депутат призвал власти Украины пересмотреть программу сотрудничества с МВФ. По словам Бойко, необходимо заняться развитием экономики и снизить налоги и тарифы для оживления промышленности.

МВФ еще в 2016 году призывал Киев урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, но из-за того, что данное обещание не было выполнено, Фонд заморозил кредитование в апреле прошлого года.

Ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что визит на Украину миссии МВФ зависит от пересмотра цены на газ и сбалансирования госбюджета.