ЛНР: Украинские командиры торгуют солдатами оптом и в розницу

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) узнали, что украинские высокопоставленные офицеры продают солдат для работы на стройках. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что в украинской армии из-за использования начальством труда солдат с целью заработка гривен начались скандалы.

По словам Марочко, солдатами на Украине торгуют оптом и в розницу. За то, что боец потрудится на строительстве чье-то дачи, заплатят 100-300 гривен в сутки. Но деньги получит не солдат. Из этой суммы рядовому достанется только 20 гривен, остальные получает рабовладелец-командир, - сообщает издание luga1news.ru.

Подполковник Марочко отметил, что тему торговли военнослужащими уже подняли украинские СМИ. Пишут, в Днепропетровске военнослужащие срочной службы вместо занятий по боевой подготовке разгружали бетон, и солдаты за эту работу получали 18 гривен. По словам Марочко, современные украинские солдаты востребованы не только для подсобных работ на стройках, но и в частных фермерских хозяйствах.