Хозяйка ресторана прокомментировала свое решение выгнать пресс-секретаря Трампа

Владелица одного из ресторанов в Лексингтоне (штат Вирджиния) Стефани Вилкинсон прокомментировала свое решение выгнать из своего заведения пресс-секретаря пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Сару Сандерс.

Ресторатор Стефани Уилкинсон, узнав, что в ресторан приехала пресс-секретарь Трампа, приехала на работу и поинтересовалась у своих сотрудников, что она может сделать. Стефани Вилкинсон сразу была готова выгнать Сандрес.

Вилкинсон ​выскаала свое мнение в интервью The Washington Post, отметив, что Сандерс работает на службе "бесчеловечной" и "неэтичной" администрации, а сама пресс-секретарь публично защищала самые "жестокие" решения президента.

Издание отметило, что несколько сотрудников ресторана - нетрадиционной ориентации, а Сандерс защищала намерение Трампа запретить трансгендерам служить в армии.

Ресторатор рассказала, что Сандерс пришла в ресторан с семьей и ее обслужили. Но принять оплату от нее хозяйка ресторана отказалась.

Ранее Сара Сандрес сама рассказала обинциденте в ресторане.