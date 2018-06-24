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Хозяйка ресторана прокомментировала свое решение выгнать пресс-секретаря Трампа
24 июня 2018, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]
Владелица одного из ресторанов в Лексингтоне (штат Вирджиния) Стефани Вилкинсон прокомментировала свое решение выгнать из своего заведения пресс-секретаря пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Сару Сандерс.
Ресторатор Стефани Уилкинсон, узнав, что в ресторан приехала пресс-секретарь Трампа, приехала на работу и поинтересовалась у своих сотрудников, что она может сделать. Стефани Вилкинсон сразу была готова выгнать Сандрес.
Вилкинсон выскаала свое мнение в интервью The Washington Post, отметив, что Сандерс работает на службе "бесчеловечной" и "неэтичной" администрации, а сама пресс-секретарь публично защищала самые "жестокие" решения президента.
Издание отметило, что несколько сотрудников ресторана - нетрадиционной ориентации, а Сандерс защищала намерение Трампа запретить трансгендерам служить в армии.
Ресторатор рассказала, что Сандерс пришла в ресторан с семьей и ее обслужили. Но принять оплату от нее хозяйка ресторана отказалась.
Ранее Сара Сандрес сама рассказала обинциденте в ресторане.
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