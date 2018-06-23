Экс-депутат Верховной рады рекомендует бить в челюсть русскоговорящих украинцев

Экс-депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион выдвинула на этой неделе весьма нестандартную идею. Политик порекомендовала бить всех русскоговорящих украинцев.

Фарион отметила, что украинцам следует "давать ногой в челюсть москворотым". По ее мнению, такой метод позволит Украине победить Россию. Бывший депутат отметила, что в настоящий момент бьют граждан, использующих украинский язык, а это неправильно, передает РИА "Новости".

Такими словами Ирина Фарион прокомментировала ситуацию, которая произошла в одном из кафе-баров Мариуполя. Там охрана заведения избила подполковника Госпогранслужбы за требование принести меню на украинском языке.