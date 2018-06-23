Эрдоган убежден, что они с Путиным самые опытные политики в Генассамблее ООН

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что они с президентом России Владимиром Путиным являются самыми опытными политиками в Генассамблее ООН. Об этом он сообщил накануне журналистам.

Эрдоган уточнил, что, вероятно, есть и другие опытные политики, однако он не может их вспомнить. Как сообщает турецкий телеканал TRT, по мнению президента Турции они с Владимиром Путиным могут считаться самыми опытными, поскольку оба ранее занимали посты не только глав государств, но и премьер-министров.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, и он сам, и его российский коллега многого достигли, однако впереди еще большое количество задач.