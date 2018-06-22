Украинские силовики снова обстреляли Горловку

Сегодня украинские силовики обстреляли город Горловка, подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике. При минометном обстреле получили повреждения жилые дома.

«В 14.40 мск прилет мины по адресу Шашурина, 31/3 возле подъезда, повреждено остекление. В 14.54 мск – Шашурина 17/2, попадание в кровлю», - сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Горловки Иван Приходько.

Горловка находится в 40 километрах от Донецка на подконтрольной ДНР территории. Рядом проходит линия соприкосновения, и Горловка регулярно подвергается обстрелам. Население города составляет около 250 тысяч человек, сообщает РИА Новости.