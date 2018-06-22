В Японии извергается вулкан, в котором находилось логово кинозлодея

В Японии произошло извержение вулкана Симмоэ. Он расположен на острове Кюсю. Именно в его кратере находилось логово злодея Эрнста Ставро Блофельда из киноэпопеи о Джеймсе Бонде.

Столб пепла и дыма, выброшенный вулканом во время извержения, поднялся на несколько тысяч метров. Извержения Симмоэ начались в 2017 году после шестилетнего перерыва. Крупнейшее из них произошло в марте нынешнего года.

В одном из фильмов киноэпопеи о британском спецагенте 007 Джеймсе Бонде («Живешь только дважды», 1967) в кратере вулкана Симмоэ располагалось укрытие главного злодея – Эрнста Ставро Блофельда. В фильме он запускал космические корабли для перехвата советских и американских спутников прямо из кратера, пишет RT.