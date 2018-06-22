Уже в ближайшие недели Иран может выйти из СВПД
22 июня 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Уже в ближайшие недели Тегеран может покинуть Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе. Соответствующую информацию в пятницу, 22 июня, предоставил Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Дипломат подчеркнул, что терпение иранских властей подходит к концу, вследствие чего страна может выйти из СВПД совсем скоро, отмечает агентство Tasnim.
Аракчи также добавил, что в настоящий момент страна не видит каких-либо радужных перспектив продолжения переговоров с европейскими государствами. При этом Тегеран по-прежнему надеется, что Европа сделает Ирану хорошее предложение, вследствие чего он сможет не выходить из сделки.
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