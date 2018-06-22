"Единая Россия" высказалась о санкциях Украины в отношении партии

В пятницу, 22 июня, первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев высказался насчет санкций в отношении политической партии, о введении которых стало известно ранее сегодня.

По словам политика, подобный шаг никак не повлияет на деятельность "Единой России". Шхагошев подчеркнул, что Россия возвела мост через Керченский пролив, проводит весьма успешные стратегические переговоры с лидерами других государств, а также готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Это говорит о том, что вся стратегия украинского лидера Петра Порошенко рушится.

Политик убежден, что сейчас, когда европейские страны говорят о необходимости отменять ограничения против России, глава Украины в очередной раз пытается напомнить о себе. Порошенко, однако, не может сделать ничего относительно Донбасса и Крыма, поэтому единственное, что ему остается – это вводить санкции.