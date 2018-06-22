Трибунал в ЛНР признал Порошенко виновным в военных преступлениях

В Луганске украинский народный трибунал на своем публичном заседании сегодня признал Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе. Вместе с Порошенко виновными в военных преступлениях признаны глава МВД Украины Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава Минобороны Степан Полторак, начальник Генштаба ВС Виктор Муженко, премьер Владимир Гройсман и бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк. Все они заочно приговорены к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости. В Крыму считают, что украинским властям надо лечиться или уходить в отставку

Заседание трибунала и оглашение приговора состоялось на Театральной площади в Луганске. В украинском законодательстве не предусмотрен институт "народного трибунала". Судьи народного трибунала объяснили, что все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения по Донбассу.