В Крыму считают, что украинским властям надо лечиться или уходить в отставку
22 июня 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в пятницу посоветовал украинским властям уйти в отставку. По мнению политика, расширение санкций против России является еще одним неразумным поступком Киева.
Фикс подчеркнул, что руководство Украины "полностью одурело" и ему пора либо лечиться, либо отправляться в отставку, передает утром 22 июня РИА "Новости".
Напомним, ранее стало известно, что Киев внес в расширенный санкционный список сразу семь политических партий РФ, в частности, "Единую Россию". Документ, в котором указаны эти данные, уже опубликован на официальном портале президента Украины Петра Порошенко.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес