В Крыму считают, что украинским властям надо лечиться или уходить в отставку

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в пятницу посоветовал украинским властям уйти в отставку. По мнению политика, расширение санкций против России является еще одним неразумным поступком Киева.

Фикс подчеркнул, что руководство Украины "полностью одурело" и ему пора либо лечиться, либо отправляться в отставку, передает утром 22 июня РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что Киев внес в расширенный санкционный список сразу семь политических партий РФ, в частности, "Единую Россию". Документ, в котором указаны эти данные, уже опубликован на официальном портале президента Украины Петра Порошенко.