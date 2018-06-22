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Принц Чарльз придумал для жены Гарри Меган Маркл "железное" прозвище
22 июня 2018, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Принц Чарльз сразу подружился с супругой своего младшего сына Гарри актрисой Меган Маркл и подобрал ей "железное" прозвище. За сильный характер и выдержку принц Чарльз назвал Меган "Вольфрам".
Отец Меган Маркл болен и не смог приехать на свадьбу дочери в Великобританию. Невеста попросила принца Чарльза вести ее к алтарю, и отец принца Гарри согласился, - пишет Daily Star.
По сведениям издания, свекор и сноха быстро нашли общий язык. Принцу Чарльзу понравилось, что Меган является серьезной поддержкой для принца Гарри. Он оценил, как "вольфрамовский" характер нового члена королевской семьи дополняет "мягкотелость" его сына.
Сейчас появились слухи, что 36-летняя Меган Маркл беременна, и герцог и герцогиня Сассекские ждут двойню.
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