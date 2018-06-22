Порошенко ввел новые антироссийские санкции в отношении физлиц и компаний

Украинский президент Петр Порошенко подписал новый список антироссийских санкций, в который включены семь российских политических партий, 1759 физических и 786 юридических лиц.

Под санкции попали "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Родина", Демократическая партия России, Аграрная партия России и "Патриоты России". Их активы теперь заблокируют на территории Украины, им запретили выводить капиталы за пределы страны и ограничили выдачу наличных по банковским карточкам, - сообщает РИА Новости.

В санкционный список включены ЦИК, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, зампред ЦИК Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина и члены Избирательной комиссии Крыма Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов.

Документ опубликован на сайте президента Украины.