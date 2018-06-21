НАТО выступает за продолжение диалога с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что организации следует продолжать диалог с Российской Федерацией. Об этом политик сообщил во время выступления в Лондоне.

Столтенберг уточнил, что за последние два года в рамках Совета Россия – НАТО прошли семь встреч, в ходе которых стороны обсуждали огромное количество вопросов. По словам генсека альянса, необходимость контактов с РФ сложно переоценить, передает РИА "Новости".

Йенс Столтенберг, однако, убежден, что данный диалог должен базироваться исключительно на российской "предсказуемости", а также на сплоченности стран-членов НАТО.