В СМИ сообщили, что Меган Маркл ждет ребенка
21 июня 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о том, что герцогиня Сассекская скоро впервые станет матерью. Информацию о скором пополнении в королевской семье сообщила накануне журналистам приятельница Меган Маркл.
Согласно некоторым данным, первыми о грядущем пополнении в семье узнали брат принца Гарри Уильям и его жена Кэтрин. Позже радостную новость якобы поведали принцу Чарльзу и королеве Елизавете II. В издании hollywoodlife.com говорится, что новоиспеченные супруги очень счастливы. Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту не поступало.
Отметим, что ранее принц Гарри сообщил прессе, что очень хочет стать отцом, однако до свадьбы не намерен даже обсуждать эту тему.
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