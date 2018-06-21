В СМИ сообщили, что Меган Маркл ждет ребенка

В СМИ появилась информация о том, что герцогиня Сассекская скоро впервые станет матерью. Информацию о скором пополнении в королевской семье сообщила накануне журналистам приятельница Меган Маркл.

Согласно некоторым данным, первыми о грядущем пополнении в семье узнали брат принца Гарри Уильям и его жена Кэтрин. Позже радостную новость якобы поведали принцу Чарльзу и королеве Елизавете II. В издании hollywoodlife.com говорится, что новоиспеченные супруги очень счастливы. Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту не поступало.

Отметим, что ранее принц Гарри сообщил прессе, что очень хочет стать отцом, однако до свадьбы не намерен даже обсуждать эту тему.