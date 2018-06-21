В Европарламенте рассказали о вероятности отмены антироссийских санкций

В Европарламенте в четверг, 21 июня, рассказали о вероятности отмены антироссийских санкций. Об этом сообщил депутат ЕП от Италии Марио Боргезио, который отметил, что данный шаг является очень важным.

Политик убежден, что все европейские государства должны быть заинтересованы в улучшении отношений с Россией в коммерческой и дипломатической сферах.

В разговоре с RT Боргезио подчеркнул, что особенно за снятие ограничений должны выступать Франция и Германия, которым это выгодно для развития сельскохозяйственной отрасли, а также моды, парфюмерии и прочих областей.

Евродепутат, однако, отметил, что вопрос пересмотра санкций может быть поднят только в рамках саммита Совета Европы летом будущего года, поскольку недавно ограничительные меры в отношении РФ были продлены.