Китай пригрозил рабочим и фермерам США

США испортили торговые отношения с Китаем и рядом других стран, введя ввозные пошлины на сталь и алюминий. Власти Китая считают, что Белый дом принял "темпераментные" решения по вопросам двусторонней торговли. ЕК ввела пошлины на импорт из США товаров на 2,8 млрд евро

Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил, что теперь в ответ новые торговые меры Китая нанесут экономический ущерб рабочим и фермерам США, - сообщает Газета.ру.

Чжун Шань позитивно оценил торговые переговоры с Америкой, но отметил, что после них Вашингтон начал действовать "непредсказуемо". Как объяснил министр, поэтому Пекину следует принять действенные торговые меры. Чжун Шань отметил, что американская протекционистская экономическая политика нанесет ущерб американским рабочим и фермерам, после ответным мер Китая, - сообщает Reuters.

Власти США ранее назвали "экономическую агрессию" Китая глобальной угрозой. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на китайские товары на $200 млрд.

Европейская комиссия с 22 июня вводит дополнительные пошлины на импорт из Соединенных Штатов в страны Евросоюза товаров на сумму 2,8 миллиарда евро в ответ на торговые пошлины США на сталь и алюминий. ЕС воспользовался своим правом, в рамках норм ВТО.