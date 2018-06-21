Источник: Майк Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве

Экс-помощник госсекретаря США Майка Помпео сообщил журналистам шокирующую информацию. Согласно некоторым данным, глава Госдепа в ходе своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве.

Этот инцидент якобы произошел в тот момент, когда Помпео являлся главой Центрального разведывательного управления. Как отмечает kp.ru, северокорейский политик в беседе напомнил о высказывании американца насчет того, что если Ким Чен Ын внезапно исчезнет или скончается, ЦРУ никому ничего об этом не расскажет.

На это Майк Помпео шутливо ответил, что все еще пытается убить главу КНДР. Ким Чен Ын оценил шутку, после чего участники встречи рассмеялись, отмечает Vanity Fair.