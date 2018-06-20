Офис Меланьи Трамп сообщил Секретной службе об угрозах ее сыну

Офис первой леди Меланьи Трамп уведомил Секретную службу США о заявлениях актера Питера Фонды, который призвал отнять Бэррона Трампа у родителей в связи с практикой разлучения семей нелегалов на южной границе США.

В своем твиттере Фонда обрушился на иммиграционную политику Трампа, из-за которой детей мигрантов на границе разлучают с семьями: "Нам нужно вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами, тогда и посмотрим, сможет ли его мать сопротивляться своему мужу".