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Офис Меланьи Трамп сообщил Секретной службе об угрозах ее сыну
20 июня 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
Офис первой леди Меланьи Трамп уведомил Секретную службу США о заявлениях актера Питера Фонды, который призвал отнять Бэррона Трампа у родителей в связи с практикой разлучения семей нелегалов на южной границе США.
В своем твиттере Фонда обрушился на иммиграционную политику Трампа, из-за которой детей мигрантов на границе разлучают с семьями: "Нам нужно вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами, тогда и посмотрим, сможет ли его мать сопротивляться своему мужу".
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