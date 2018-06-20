США помогут Украине «закрыть» границу от России пятью установками ПВО Patriot

Пять установок системы ПВО Patriot планирует закупить министерство обороны для «закрытия» границы с Россией. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Степан Полторак. Комментируя корреспонденту АН слова военного министра, депутат Верховной рады Иван Винник пояснил и запутал: финансировать покупку американских систем ПВО будут Соединенные Штаты Америки.

Поначалу информационный повод получил скандальный окрас. Украинский кабмин обсуждал борьбу с контрабандой. Глава правительства Владимир Гройсман метал громы и молнии в сторону контрабандистов. Он обещал, что у правительства есть политическая воля навести порядок, и как бы намекал, что кое-что знает. И это кое-что ему не нравится: — В разные схемы проникают нечистоплотные представители власти, правоохранительных органов и строят схемы. Имеем десятки миллиардов гривен, которые с участием схемщиков и представителей власти «уходят» за пределы бюджета. Терпеть это не собираюсь.

Представители власти и правоохранительные органы напряглись, но виду не подавали. Не услышав намек в свою сторону, украинский министр обороны Степан Полторак не то обрадовался, не то растерялся. Он по-военному прямолинейно доложил заявление о том, что было бы неплохо направить деньги от контрабанды на покупку систем Patriot для защиты границ.

Прочитав в глазах присутствующих недоумение, Полторак теперь доложил уже доклад: «$4 млрд хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией», — и тем немало смутил корреспондента АН, который обычно присутствовал на мероприятиях, где контрабанда уничтожается. В таких случаях деньги тратятся, а не зарабатываются.

Чтобы развеять сомнения пришлось обратиться к секретарю комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Ивану Виннику. Привыкший к вывертам украинской политики парламентарий с ходу понял, о чем идет речь и пояснил, что речь идет об экономии средств. Вообще, экономия получается, когда деньги не тратятся и значит работа не выполняется. Но тут глупо спорить. В любом случае, из Киева депутату виднее что происходит на Украине и как им лучше делать, чем журналисту из Москвы. По крайней мере в украинском парламенте предложения Полторака кажутся логичными. Ну, и слава Богу. Иван Винник попросил не «мочить» Полторака издевками в неуместности его заявлений на заседании по борьбе контрабандой, потому что военный душой болеет за оборону, ему все равно где просить деньги на покупку этих злополучных установок Patriot— лишь бы дали.

Как оказалось, замороченный на «российской угрозе» Степан Полторак, просто, не в курсе внешней политики Украины. В Верховной Раде этот вопрос уже решен однозначно — покупать. И деньги на это, вроде как, пообещали американцы.

— На ближайшем саммите НАТО мы получим конкретный план действий по вхождению Украины в НАТО, — пояснил украинский парламентарий корреспонденту АН. — Это позволит нам получить формальную санкцию на покупку образцов вооружения, которые стоят на вооружении стран НАТО. Кроме того, Соединенный Штаты Америки планируют очень серьезно усилить финансовую поддержку сектора безопасности и обороны Украины.

В самих Соединенных Штатах пока не в курсе кто и чего пообещал Украине. В США поставка летального оружия согласовывается с Сенатом. Поэтому в американском Министерстве Обороны даже не смогли намекнуть у кого можно уточнить кто пообещал Украине продать системы ПВО. Но не исключили, что какие-то переговоры имели место быть.