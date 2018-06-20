Захарова прокомментировала создание ВКС США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, что в Москве обратили внимание на озвученные США планы по созданию военно-космических сил.

«Данный шаг является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий», - заявила Мария Захарова.

Накануне президент США Дональд Трамп поручил своему военному ведомству немедленно приступить к созданию военно-космических сил США. «Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе», - заявил Трамп.

Ранее в феврале начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн заявил, что космические войны – дело нескольких ближайших лет, передает РИА Новости.