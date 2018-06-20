В Таиланде завершили следствие по делу Рыбки и Лесли
20 июня 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Таиланде завершилось следствие по делу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шести граждан России и Белоруссии. Об этом сообщил адвокат Саттхапхон Сийоха.
Полиция Паттайи передала материалы в прокуратуру. В течение двух недель прокуратура Таиланда должна составить обвинительное заключение по делу о нелегальном «секс-тренинге» с участием российских и белорусских граждан.
«Хотя у меня есть сомнения в этом. В деле огромный объем материала, прежде всего протоколов допросов свидетелей. Вполне вероятно, что прокуратура может запросить у суда дополнительное время», - прокомментировал адвокат.
Алекс Лесли, Настя Рыбка и еще шесть граждан России и Белоруссии были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в конце февраля во время проведения нелегального «секс-тренинга». Им грозят длительные (до двадцати лет) сроки тюремного заключения, сообщает РИА Новости.
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