Вооруженные силы Украины вновь активизировали наступательные действия в Донбассе. Украинским силовикам удалось продвинуться на два километра вперед в районе села Желобок Луганской области.

«Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена», - заявила пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС).

В штабе ООС подчеркнули, что эта операция проходила в режиме абсолютной секретности и заняла около двух недель.

На одной из последних минских встреч Борис Грызлов заявил, что украинская сторона фактически отказалась от своих обязательств по разведению сил и средств в зоне Донбасского конфликта. В отчетах СММ ОБСЕ также отмечается, что Украина ввела войска, оборудовала укрепления и разместила вооружение в созданных ранее зонах безопасности, сообщает ТАСС.