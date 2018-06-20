Немецкая газета назвала следующую «жертву» Дональда Трампа

Следующей «жертвой» американского президента Дональда Трампа, занимающегося развалом международных организаций, может стать ВТО. Такой прогноз появился на страницах немецкой прессы.

Газета Die Zeit опубликовала материал, в котором констатируется, что после саммита в Канаде, в ходе которого Трамп перессорился с лидерами стран-союзников США, «Большая семерка» превратилась в G6+1. Как считает автор статьи, следующей «жертвой» политики главы Белого дома может стать Всемирная торговая организация.

В сложившихся условиях Европейский союз должен пересмотреть свои отношения с Соединенными Штатами, отметил обозреватель издания. По его мнению, странам, входящим в объединение, нужно дать решительный отпор Трампу. Также в статье говорится, что европейцы должны выстраивать диалог с Россией, не оглядываясь на Вашингтон.