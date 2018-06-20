На Украине Богдан Хмельницкий оказался "агентом Путина"
20 июня 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Игорь Попов сообщил, что в повестку дня заседания народных избранников включен вопрос о переименовании второй части названия города Переяслав-Хмельницкий.
«Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина», - написал нардеп в своем фейсбуке.
Но на этом останавливаться нельзя, считает депутат. Упоминание гетмана Богдана Хмельницкого, участвовавшего в воссоединении Московского царства и Малороссии, нужно исключить и из других топонимов.
Кроме того, Игорь Попов предложил «заменить голову на памятнике Хмельницкого на более политкорректную и развернуть коня, чтобы всадник показывал булавой в другую сторону». «В Киеве жара, 451 по Фаренгейту», - саркастически подытожил депутат.
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