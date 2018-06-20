Никки Хейли объявила: США выходят из Совета ООН по правам человека

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета по правам человека при организации. При этом американский политик четко заявила, что выход США из Совета по правам человека не является отступлением от обязательств США в области прав человека, - сообщает Газета.ру.

Постпред США при ООН назвала Совет "лицемерным и корыстным" и подчеркнул, что никто из стран-участниц ООН не захотел принять участие в "борьбе" для его реформирования, - передала агентство Reuters.

Информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа собирается объявить о выходе США из Совета по правам человека ООН, сообщила накануне ряд СМИ.

После заявления Хейли о выходе США из СПЧ, последовали комментарии российских политиков. Так глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв назвал это решение Штатов "слабостью" Вашингтона.

"Что бы ни стояло за этим решением, а риторика, как обычно, зашкаливает, оно демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона. Сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать её правоту в любых условиях, даже в меньшинстве... Не то США. Их сила часто не в правде, а в банально сколачиваемых всеми правдами и неправдами «коалициях», которые вскакивают в аплодисментах при виде американского флага. А если не получается - хлопанье дверью оказывается единственным выходом. Так было и с ЮНЕСКО, и с Межпарламентским союзом, и а ряде других случаев. Теперь вот и до прав человека добрались", - написал Косачёв в Facebook.