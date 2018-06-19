В ВСУ похвалились успешной боевой вылазкой и уничтожением техники ополченцев
19 июня 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Воюющие в Донбассе Вооруженные силы Украины осуществили успешную боевую вылазку и уничтожили технику ополченцев. Информация об этом выложена на странице штаба силовой операции Киева в Facebook.
Из появившегося в соцсети сообщения следует, что ВСУ вывели из строя бронированную машину и грузовик, а также ранили пятерых защитников Донбасса. В каком районе произошло боестолкновение, в публикации не уточняется. В ДНР и ЛНР данные, распространенные противником, пока не прокомментировали.
Ранее во вторник сообщалось, что полномасштабные боевые действия могут возобновиться на востоке Украины после завершения ЧМ-2018. Таким прогнозом с журналистами поделился Георгий Тука, занимающий в правительстве соседней страны должность заместителя министра по делам беженцев.
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