Законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда внесен в Верховную раду

Украинский лидер Петр Порошенко внес законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда" в Верховную раду. Данную информацию во вторник, 19 июня, предоставили в пресс-службе президента Украины.

В сообщении подчеркивается, что Порошенко считает данный проект закона необходимым для внеочередного рассмотрения парламентом страны, передает ТАСС.

Накануне спикер Верховной рады Андрей Парубий подчеркнул, что вышеуказанный документ сможет предоставить гарантию запуска Высшего антикоррупционного суда и устранит целый ряд законодательных барьеров.

Напомним, украинский лидер ранее отмечал, что Антикоррупционный суд должен начать функционировать до декабря текущего года.