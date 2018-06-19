Воюющие против ДНР украинские военные побросали свои позиции под Докучаевском

Военнослужащие 93-й бригады Вооруженных сил Украины, дислоцированной в районе Докучаевска, контролируемого властями Донецкой народной республики, оставили часть своих позиций. Об этом сообщила пресс-служба армии ДНР.

Военные корреспонденты побеседовали с ополченцем с позывным «Старый», который рассказал о текущей ситуации на участке линии соприкосновения, расположенном возле города. По словам защитника республики, за последнее время противник снизил интенсивность обстрелов. Часть своих позиций украинские силовики побросали, отметил «Старый».

Ранее во вторник сообщалось, что штаб операции Киева в Донбассе распространил информацию о неудачной атаке подразделений Народной милиции ЛНР против опорных пунктов ВСУ. В самопровозглашенном государстве эти сведения назвали ложью.