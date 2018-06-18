Санкции подрывают авторитет ЕС, заявили в Крыму

Глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал продление санкций Евросоюза по Крыму и Севастополю, назвав их признаком лицемерия, подрывающим международный авторитет ЕС.

Сегодня Совет Евросоюза продлил «крымский пакет» антироссийских санкций еще на год – до 23 июня 2019.

«По этому поводу вспомнилась старая русская пословица: пошел теленок медведя пугать. В Крыму вспоминают о существовании санкций только после сообщений СМИ», - отреагировал на это решение Сергей Аксеновв своем фейсбуке.

Аксенов напомнил, что «все, что построено или строится в последние годы на полуострове – построено в условиях санкций». Глава Крыма уверен, что это решение ЕС никак не повлияет на социально-экономическое развитие региона. Что касается попыток международной изоляции Крыма, то, опять же в условиях санкций в республике было проведено большое количество международных мероприятий, включая Ялтинский форум, который посетили представители 71 страны.

«Санкции – это признак лицемерия нынешних европейских лидеров, их склонности к диктаторским методам. Политика санкций является аморальной и оскорбительной для жителей Крыма и Севастополя. Она нарушает фундаментальные права человека, подрывает основы демократии и международный авторитет ЕС», - резюмировал Сергей Аксенов.