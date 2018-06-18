В Киеве решили, что пора переходить к «деоккупации» Крыма
18 июня 2018, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил сегодня, что после продления ограничительных мер в отношении Крымского полуострова Украина должна переходить к «деоккупации» Крыма.
Совет Евросоюза сегодня принял решение продлить антироссийские санкции еще на год – до 23 июня 2019 года. Ограничения касаются импорта и экспорта товаров, инвестиций, покупки недвижимости и туристической деятельности на Крымском полуострове.
«Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение «крымских» санкций еще на год. Важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста. Мы должны переходить от политики «непризнания» к деоккупации», - отреагировал Климкин в своем твиттере.
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