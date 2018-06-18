//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- СМИ узнали, что Кузьмин променял жену Катю на более молодую Свету
- Рудковская, Плющенко и их сын попали в эпицентр землетрясения в Японии
- Алла Пугачева с любовью поздравила мужа с днем рождения
- Бородина наконец написала про развод с Омаровым
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Движение поездов в Париже было остановлено из-за родов пассажирки
18 июня 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник стало известно, что в Париже было временно остановлено движение скоростных поездов в связи с родами одной из пассажирок. Отмечается, что ребенок появился на свет на станции "Обер".
Руководство линии А транспортной сети Парижа на страничке в Twitter отметило, что движение было прервано между станциями "Насьон" и "Этуаль". В настоящий момент новоиспеченная мать и ее малыш чувствуют себя нормально, медики готовы доставить их в клинику.
Известно, что глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс поздравила женщину с появлением ребенка, а новорожденному пожелала счастья.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Наталья Поклонская назвала карикатуру на себя позором для страны
//В мире
В Латвии детский врач не пожелала обследовать русскоязычного ребенка
//Здоровье
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
//В мире
//В мире
//Спорт
Качество подготовки Саранска к Чемпионату мира спасло количество перуанцев
//Новости СМИ2
//Общество
Поклонская считает отъезд нарисовавшего карикатуру художника во Францию побегом
//В мире
Пушков о призыве Порошенко остановить "Северный поток — 2": "Дураков нет"
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
Порошенко назвал децентрализацию одной из самых результативных реформ Украины
//Общество
ФТС предложила облагать пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах
//Общество
Топилин сообщил, на сколько после реформы увеличатся пенсии россиян
//В мире
//Общество
//В мире
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на аристократической свадьбе
//Общество
//В мире
Болельщик из Португалии на велосипеде приехал на ЧМ-2018 в Москву
//В мире
Надежда Савченко заявила, что врачи незаконно взяли образцы ее ДНК
//Общество