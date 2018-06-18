Движение поездов в Париже было остановлено из-за родов пассажирки

В понедельник стало известно, что в Париже было временно остановлено движение скоростных поездов в связи с родами одной из пассажирок. Отмечается, что ребенок появился на свет на станции "Обер".

Руководство линии А транспортной сети Парижа на страничке в Twitter отметило, что движение было прервано между станциями "Насьон" и "Этуаль". В настоящий момент новоиспеченная мать и ее малыш чувствуют себя нормально, медики готовы доставить их в клинику.

Известно, что глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс поздравила женщину с появлением ребенка, а новорожденному пожелала счастья.