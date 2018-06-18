Перед выборами в Конгресс США усиливают торговую войну с Востоком и Западом

С начала июля Китай, Индия и Евросоюз намерены ввести пошлины на ряд американских товаров. Это будет равноценным ответом на односторонние действия США в рамках международной торговли.



Объясняя введение заградительных пошлин на импорт стали и аллюминия в начале июня интересами национальйной безопасности, США спровоцировали ответные меры своих торговых партнёров. Китай введёт пошлины размером в 25% на 545 категорий американской продукции общим объёмом 34 млрд долл. Индия обложит пошлинами около 30 наименований американского экпорта, причём размер их может достигать 50%. Под пошлины Евросоюза попадут американские товары на 2,8 млрд евро.



Торговая война между США, Китаем, Индией и Евросоюзом со временем может только усилиться, отмечают экономисты. Дональд Трамп объявил иностранные автомобили угрозой для национальной безопасности Америки. Подбные трения аналитики объясняют промежуточными выборами в Конгресс США, которые состоятся в ноябре, и Трампу нужно получить одобрение избирателей.



